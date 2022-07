Costa promove perante alemães retrato de país com "fator adquirido de confiança"

António Costa interveio no termo de um jantar organizado pela Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã, com o objetivo de assinalar a participação de Portugal, como país convidado, na Feira Industrial de Hanôver.

Diante de empresários alemães, o primeiro-ministro admitiu que a conjuntura internacional coloca dificuldades acrescidas. Ao mesmo tempo, todavia, sustentou que o país dispõe de uma posição geográfica que lhe permite estar na dianteira da transição digital. Costa assinalou ainda a aposta das energias renováveis, o que considerou ser a superação de um défice de qualificações e a disponibilidade de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Portugal 2030.

, clamou.

Na mesma linha, António Costa propugnou que Portugal será "o quarto país mais seguro do mundo - e em tempos de guerra isto não é pouco - e tem conseguido manter uma trajetória firme de consolidação das contas públicas".

"Podemos continuar a manter os objetivos"

Em 2021, prosseguiu Costa, "Portugal conseguiu retomar a inversão do peso da dívida no Produto Interno Bruto". Isto apesar dos apoios públicos extraordinários destinados ao combate à pandemia da covid-19."Com confiança podemos dizer que. Podemos continuar a manter os objetivos mesmo neste cenário de incerteza que nos rodeia, o que é um fator muito importante de confiança. Neste contexto, as agências detêm continuado a melhorar osobre Portugal", concluiu.

