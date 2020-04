Costa quer acordo político sobre instrumentos europeus antes do verão

Esta posição foi transmitida por António Costa em conferência de imprensa, em São Bento, no final da reunião do Conselho Europeu, que se realizou por videoconferência e que durou cerca de quatro horas e meia.

"Com a Comissão Europeia a apresentar a sua proposta no dia 06 de maio, o ideal é que antes do verão - ou seja, antes da interrupção dos trabalhos do Parlamento Europeu -, se alcance um acordo político sobre o conjunto dos instrumentos", afirmou o líder do executivo.

António Costa observou depois que o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021/2027 só entra em vigor em 01 de janeiro.

"Mas, se o fundo de recuperação entrar em vigor antes ainda, então melhor para todos", comentou.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro salientou que este fundo de recuperação económica, que poderá ter uma magnitude entre 1,5 biliões e dois biliões de euros, foi considerado essencial por todos os Estados-membros, sobretudo "a partir do momento em que todos consigam ter controlado o crescimento da pandemia de covid-19 ".

"Até lá, na atual situação, não é possível fazer o esforço de relançamento da economia, porque temos de estar isolados e afastados uns dos outros. Portanto, temos de aproveitar o tempo que ainda temos de confinamento e de contenção para preparar o dia a seguir".

Nessa fase seguinte, pós-crise sanitária, segundo António Costa, "todos os Estados-membros devem ter instrumentos para apoiar as empresas e as famílias a retomarem a sua trajetória de funcionamento pleno".

"Esse é o trabalho que se tem de fazer até lá", acrescentou.