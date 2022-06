Costa reafirmou a ambição de aumentar em 20% o valor dos salários médios em 4 anos

O primeiro-ministro diz que o benefício fiscal criado com o IRS Jovem não deve servir de desculpa para as empresas não aumentarem os salários. Na abertura do encontro nacional de associações juvenis, no Algarve, António Costa reafirmou a ambição de aumentar em 20% o valor dos salários médios, nos próximos 4 anos.