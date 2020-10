Costa salienta abertura na especialidade para aceitar medidas "razoáveis e possíveis"

António Costa falava na Assembleia da República, momentos depois de a proposta de Orçamento ter sido aprovada na generalidade com os votos favoráveis do PS e as abstenções do PCP, PAN, PEV e das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, com a oposição do PSD, BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

Numa breve declaração aos jornalistas, o primeiro-ministro observou que, a partir de agora, se entra na fase de especialidade do processo orçamental no parlamento.

"Com toda a abertura, como sempre tivemos, vamos trabalhar para acolher as propostas que sejam razoáveis, possíveis e permitam ultrapassar limitações e insuficiências que os partidos identificaram. Agora, o trabalho é da Assembleia da República e o Governo colaborará ativamente com todos", afirmou.

Na sequência da aprovação da proposta do Governo na generalidade, António Costa considerou que foi dado "um passo muito importante para o país poder ter um bom Orçamento no próximo ano, tendo em vista responder à crise, através do reforço do Serviço Nacional de Saúde".

"Foi dado um passo importante para o país dispor de um Orçamento que permita proteger todos, sem deixar ninguém para trás, e para apoiar fortemente a recuperação económica e a manutenção do emprego", acrescentou.