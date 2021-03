Costa saúda acordo provisório sobre Mecanismo Interligar Europa

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram na quinta-feira a um acordo provisório sobre este Mecanismo Interligar a Europa, que visa financiar projetos nas áreas dos transportes, digital e energia.

"Saúdo o acordo provisório alcançado entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu que permitirá a entrada em vigor em breve do Mecanismo Interligar a Europa, peça central do reforço do investimento nas redes de transportes, digitais e de energia na Europa", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro de Portugal, país que preside ao Conselho da União Europeia até junho, refere ainda que este acordo provisório é "mais um importante passo para a plena implementação do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e para garantir uma dupla transição climática e digital mais justa".

O acordo alcançado prevê um financiamento de 33,71 mil milhões de euros entre 2021 e 2027 para a segunda edição do Mecanismo Interligar a Europa, com 25,81 mil milhões destinados aos transportes, 5,84 mil milhões para a energia e 2,06 mil milhões alocados à digitalização.

"Graças a este programa, temos melhores ligações de transporte e redes de energia, assim como melhores serviços digitais e melhor conectividade na Europa. E este financiamento substancial deve e irá manter-se. É especialmente importante para superar os desafios relacionados com a COVID-19 e para combater as alterações climáticas", reagiu, em comunicado, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

O programa terá agora de ser aprovado pelo Comité de Representantes Permanentes do Conselho da UE e pela Comissão dos Transportes e do Turismo do PE e, caso tenha o aval dessas duas instituições, será depois submetido à votação do conjunto do PE e do Conselho da UE para poder entrar em vigor.

Também a Comissão Europeia saudou hoje o acordo alcançado pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu sobre o Mecanismo Interligar a Europa, considerando que irá apoiar a transição verde e digital da UE.

Numa nota de imprensa, o executivo comunitário destaca que o Mecanismo Interligar a Europa, que visa financiar projetos nas áreas dos transportes, digital e energia, irá "contribuir para as metas ambiciosas do Pacto Ecológico Europeu e da Década Digital", criando "as bases" para um sistema de transportes europeu que "cumpre a transformação verde e digital" e se torna "mais resiliente" face às "crises futuras".

"Temos de ter um sistema de transportes mais inteligente, mais sustentável e que seja à prova de crises, e o Mecanismo Interligar a Europa será crucial para fazer com que isso aconteça", reagiu, em comunicado, a comissária com a pasta dos Transportes, Adina Valean.