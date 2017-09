Costa sobre Eurogrupo: Porque não submeter uma candidatura?

RTP18 Set, 2017, 11:31 | Economia

A pequena entrevista surge esta segunda-feira no Politico. O primeiro-ministro português não se estende na resposta à questão sobre se Portugal quer estar na Presidência do Eurogrupo, mas deixa em aberto a apresentação de uma candidatura ao cargo, que deixará de ser ocupado pelo ministro holandês das Finanças Jeroen Dijsselbloem. "Porque não submeter uma candidatura?", atira Costa.



Em abril, o líder do Executivo admitia que Mário Centeno tinha sido sondado para ocupar a presidência do Eurogrupo e em maio lembrava que “ninguém deixa de ser ministro para ser presidente do Eurogrupo". Nesse mesmo mês, o primeiro-ministro dizia que o governo português não tinha apresentado uma candidatura, mas não negava a hipótese de isso acontecer: "Não somos candidatos mas não rejeitaremos a questão se ela se colocar".



Ainda este domingo, em entrevista à RTP, Mário Centeno foi questionado sobre as notícias que o apontam como futuro presidente. O ministro disse apenas que "a presidência do Eurogrupo é um lugar que é ocupado por um ministro das Finanças da área do euro". "O objetivo é nacional. Mais importante do que presidir o Eurogrupo é que os ideais que Portugal tem para a Europa sejam discutidos", afirmou.



"O meu foco são as contas públicas portuguesas e a estabilização da economia. E vai continuar a ser mesmo que um dia Portugal possa vir a ter a presidência do Eurogrupo", rematou.

Costa: “Não há reformas tipo pronto-a-vestir”

Nesta entrevista ao Politico, o primeiro ministro foi ainda questionado sobre o que teria Portugal a ensinar à França e a outros países sobre reformas. António Costa não quis dar “lições”. “Não há reformas tipo pronto-a-vestir. Elas devem ser feitas à medida das necessidades de cada país. Há regras comuns que são indispensáveis e que não destroem a democracia e a soberania dos cidadãos”, respondeu.



A entrevista foi realizada na passada sexta-feira, depois de António Costa ter feito um discurso na abertura do ano académico do Colégio Europeu, em Bruges.



Na entrevista, Costa voltou a defender a existência de um ministro europeu das Finanças, como proposto por Jean-Claude Juncker. O primeiro-ministro considerou que isso iria ajudar a dar “coerência a todo o funcionamento da União Europeia” e realçou que a convergência europeia é a prioridade.

Brexit fortaleceu Europa a 27

António Costa considerou ainda que o processo de Brexit veio “fortalecer a unidade dos 27 e isso é muito importante para o futuro da Europa".



Portugal e Reino Unido formam a aliança mais antiga do Mundo e não será o Brexit a mudar isso, diz o primeiro-ministro.



“O Reino Unido vai deixar a União Europeia, mas continua a ser um país europeu e certamente o mais forte aliado e o mais forte parceiro comercial”, frisou António Costa.