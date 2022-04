Cotação do Brent baixa 0,31% para 106,80 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 33 cêntimos abaixo dos 107,13 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent retrocedeu apesar da expectativa entre os investidores de que a China deve começar a aliviar as restrições em Xangai contra o novo coronavirus, o que permitirá a várias empresas retomarem a atividade.

Com sinal contrário, e por enquanto a impor-se, está o receio de que a perda de velocidade da economia internacional afete a recuperação pós-pandemia e a procura de petróleo.