Cotação do Brent cai 5,59% com receio do efeito do combate à inflação na procura

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 6,70 dólares abaixo dos 119,82 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent foi arrastada pelo receio quanto aos planos dos bancos centrais para procurarem controlar a inflação, que podem conduzir a uma redução da procura na economia internacional.