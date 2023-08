Cotação do Brent para entrega em outubro baixa 0,93% para 83,24 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,78 dólares abaixo dos 84,02 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

As dúvidas sobre a evolução da procura nos Estados Unidos da América, após o aumento das reservas de combustíveis no país, voltaram a pesar sobre o preço do Brent, que caiu para mínimos de quatro semanas.

Os receios renovados sobre o estado da economia em ambos os lados do Atlântico, bem como na China, pesaram nas negociações no mercado de futuros de Londres, de acordo com analistas.