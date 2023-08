Cotação do Brent para entrega em outubro sobe 1,02% para 86,21 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 87 cêntimos acima dos 85,34 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

Esta subida da cotação do Brent ocorreu apesar da informação comercial negativa vinda da China, mas depois de a Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em Inglês) ter melhorado as suas perspetivas económicas para este ano.

Esta agência detalhou no seu relatório mensal que a cotação do petróleo está a recuperar desde junho, "principalmente pela extensão dos cortes voluntários de produção de petróleo pela Arábia Saudita e pelo aumento da procura global".

Estes fatores vão continuar a reduzir os stocks globais de crude e manter a pressão altista nos próximos meses, estimou a EIA.