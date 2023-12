Coupang quer comprar Farfetch e injetar cerca de 458 milhões de euros

A plataforma de venda de marcas de luxo fundada em 2008 por José Neves - com sede fiscal em Londres e que foi o primeiro `unicórnio` português (`startup` avaliada em mais de mil milhões de euros) tem vindo a apresentar prejuízos e recentemente a sofrer grandes perdas em bolsa, após dois anos de lucro em 2021 e 2022, a beneficiar do `boom` do comércio `online`.