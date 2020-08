Covid-19. 43% dos restaurantes ponderam avançar para insolvência

", lê-se no comunicado da entidade sobre o seu mais recente





No inquérito mensal anterior, publicado pela AHRESP no início de julho, o número de empresas do ramo que tencionava avançar para insolvência era de 38%.

A AHRESP informou ainda que mais de 30% das empresas assumiu não "conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano" e que 16% delas já despediram trabalhadores desde o início do estado de emergência, em 17 de março, devido à pandemia de Covid-19.

Alojamento turístico com que acentuadas



No ramo do alojamento turístico, cerca de 17% das empresas inquiridas assumiram "avançar para insolvência", caso "não consigam suportar todos os encargos", depois de, no mês de julho, 47% dessas empresas ter apresentado taxas de ocupação até 10%.



"Durante todo o mês de julho, 27% das empresas não registou qualquer ocupação e 20% indicou uma ocupação máxima de 10%", indica o comunicado.No boletim mensal anterior, a percentagem de empresas que admitiu avançar para insolvência foi de 18%.A AHRESP informou também que "mais de 22% das empresas não conseguiu efetuar o pagamento dos salários em julho e 9% só o fez parcialmente".Cerca de 15% das empresas de alojamento turístico assumiu, no inquérito, que não vai "conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano", enquanto a percentagem que "não sabe se vai conseguir manter a totalidade dos seus trabalhadores" ascende a 61%.