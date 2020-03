Covid-19. 50.000 restaurantes podem não reabrir

Entre as medidas do governo para o estado de emergência está o encerramento de todos os restaurantes. O governo pede que funcionem apenas em regime de "take away" ou com entregas ao domicílio. As associações do setor apoiam a decisão, mas antecipam uma "crise profunda". Estimam que 500 mil estabelecimentos não voltem a abrir e que haja 200 mil empregos em risco.