Começou ontem um inquérito serológico nacional . Em breve saber-se-á qual a percentagem da população que foi infetada.

O Brasil registou 807 mortos e 11.687 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 3.742 óbitos com a Covid-19, informou o executivo.No total, o Brasil contabilizou 23.473 óbitos e 374.898 pessoas diagnosticadas com covid-19 desde o início da pandemia no país, registado oficialmente no final de fevereiro.O Ministério da Saúde informou ainda que 153.833 pacientes infetados já recuperaram e 197.592 continuam sob acompanhamento.São Paulo, epicentro da pandemia no país sul-americano, concentra 6.220 vítimas mortais e 83.625 casos de infeção, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que contabiliza agora 4.105 mortos e 39.298 pessoas diagnosticadas.Todas as 27 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram os mil casos da doença, sendo que Mato Grosso do Sul é o estado menos afetado, com 17 mortos e 1023 casos de infeção.Os Estados Unidos registaram 505 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 98.184 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.O número de casos confirmados no país é de 1.662.375, com mais 21.403 novas infeções desde o dia anterior, de acordo com os números contabilizados diariamente pela universidade, sediada em Baltimore (leste), até à 1h00 desta terça-feira em Lisboa.Este é o segundo dia consecutivo em que os Estados Unidos registam uma diminuição do número de mortos e de novos casos, com menos 133 mortes que no dia anterior.O presidente da assembleia nacional francesa e o homólogo alemão deverão publicar esta terça-feira um apelo conjunto para a reabertura das fronteiras entre países europeus, indica uma declaração obtida pela agência de notícias France Presse (AFP)."A França e a Alemanha devem trabalhar em favor do restabelecimento imediato da livre circulação dentro do espaço Schengen, logo que as condições estejam preenchidas", defenderam Richard Ferrand e Wolfgang Schäuble na declaração, citada pela AFP, afirmando que o encerramento já teve "consequências pesadas" para os dois países."O encerramento da fronteira franco-alemã já teve consequências pesadas, que vão bem para lá da região fronteiriça e pesam, nomeadamente, na perceção das relações franco-alemãs", referiu o documento, assinado por Richard Ferrand, membro do partido A República em Marcha (LREM), do presidente francês Emmanuel Macron, e Wolfgang Schäuble, do partido CDU da chanceler Angela Merkel.O apelo surge dois dias antes de uma reunião da assembleia parlamentar franco-alemã, um fórum que reúne os parlamentos dos dois países, e que tem a pandemia da Covid-19 na agenda.Entram esta terça-feira em vigor as novas regras para as praias portuguesas. Os concessários podem começar a preparar a época balnear.O diploma, agora publicado em Diário da República, refere que deve ser mantida a distância física de segurança de metro e meio entre cada pessoa, exceto entre pessoas do mesmo grupo.Já os chapéus de Sol devem estar afastados, no mínimo, três metros.Por outro lado, a ocupação das praias vai ter sinais: verde, quando a ocupação é baixa; amarelo, quando é elevada, com uma utilização até dois terços; vermelho, quando a ocupação é plena.A informação será disponibilizada em tempo real pela Agência Portuguesa do Ambiente, através de uma aplicação.As regras são aplicadas a todas as praias de mar e às praias fluviais.As piscinas ao ar livre também podem abrir, mas sob várias normas de segurança. Vão abrir a 10 de junho e muitas das novas regras começam na entrada que deve ser feita com máscara.