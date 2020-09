Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI













08h49 - UE vai criar agência própria para pesquisa biomédica



A Presidente da Comissão Europeia afirmou esta manhã que a União Europeia vai criar a sua própria agência de pesquisa biomédica e realizar uma cimeira de saúde no próximo ano em Itália. Um esforço para que a UE esteja mais preparada para futuras pandemias, disse no discurso do Estado da União.





08h16 - Índia ultrapassa os 5 milhões de casos



A Índia registou mais 90.123 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os cinco milhões de infetados desde o início da pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.





08h02 - PR diz que em vez de fechar escolas é preciso corrigir o que não funcionar bem



O Presidente da República reconheceu hoje, no Porto, que o regresso às aulas vai "ser difícil" e defendeu, que em vez de encerrar escolas, é preciso corrigir o que não vai funcionar bem no arranque do ano.



"Vai ser difícil, não vale apenas escamotear", afirmou, salientando que a preparação do ano letivo exigiu um "esforço brutal" para professores, diretores, Ministério da Educação, pais e alunos.





08h01 - Ministras da Saúde e da Segurança Social ouvidas hoje na AR sobre surtos em lares



As ministras da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e da Saúde, Marta Temido, vão ser ouvidas hoje no parlamento sobre os surtos de covid-19 ocorridos em lares de idosos, como o que ocorreu em Reguengos de Monsaraz.





08h00 - Maioria dos estudantes foi vitima de 'bullying' durante pandemia - estudo



A maioria dos estudantes que participou num inquérito nacional disse ter sido vítima de 'ciberbullying' durante a pandemia, um problema que afetou mais os rapazes, os jovens de famílias com menos rendimentos e os estudantes gays e lésbicas.





Nas últimas horas.



De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, nas últimas 24 horas foram contabilizados, em Portugal, mais 425 casos confirmados, quatro óbitos e 177 recuperados.



Dois dos óbitos foram registados na região Norte, um em Lisboa e Vale do Tejo e outro no Algarve.



A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior aumento diário, com 227 casos do total de confirmados esta terça-feira. No Norte foram contabilizados 117 novos casos.



Encontram-se internados 478 doentes (mais um do que na segunda-feira), dos quais 59 nos cuidados intensivos (menos dois do que no dia anterior).



Portugal contabiliza agora 18.784 casos ativos, mais 244 do que nas últimas 24 horas.



Em vigilância estão 36.955 contactos, mais 197 em relação a segunda-feira.



No total, Portugal regista 65.021 casos confirmados, 1.875 mortos e 44.362 doentes que recuperaram da doença.







Brasil registou o maior número de mortes dos últimos 15 dias. Mais 1.113 óbitos devido à Covid-19 , anunciou o Ministério da Saúde. É o número diário mais alto desde 2 de setembro.



O número de óbitos ultrapassa os 133.110.



Também os casos de contágio de SARS-CoV-2 aumentaram. Registaram-se mais 36.653, para um novo total de 4.382.263 pessoas infetadas.







OMS considera regresso às aulas momento decisivo para a Europa



A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje que a Europa entrou num momento decisivo no combate à Covid-19 com o aumento do número de casos, o início do ano letivo e a chegada em breve do outono.



Numa teleconferência de imprensa, o diretor da unidade de Situações de Emergência da OMS, Michael Ryan defendeu estar na altura de parar de "perseguir quimeras" e tomar decisões duras para proteger os mais vulneráveis e manter os jovens na escola, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios.