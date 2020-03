Covid-19 abranda economia global e atira preço do petróleo para mínimos históricos

A cotação do petróleo nos mercados mundiais não pára de descer, com. Esta é a maior queda desde 1991.As principais bolsas de valores asiáticas sofreram pesadas perdas esta segunda-feira, vítimas da propagação da epidemia global do novo coronavírus e do colapso do mercado de petróleo, que levou o iene a subir em relação ao dólar.Ainda na Ásia,. O mercado do ouro negro está em convulsão após a decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção de petróleo e reduzir drasticamente os preços do mesmo, após o fracasso das negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia no fim de semana.Estes últimos não conseguiram chegar a acordo sobre cortes adicionais na sua produção, na tentativa de conter a queda no consumo de petróleo face à epidemia de Covid-19.Já os contratos futuros do S&P 500 – índice de ações cotadas nas principais bolsas norte-americanas – caíram até cinco por cento na noite de domingo., com o barril a ser negociado a 30,04 dólares.

Investidores “em choque”

Este choque inesperado na economia, provocado pelo novo coronavírus que já infetou mais de 110 mil pessoas, está, assim, a surtir impacto nos investidores de todo o mundo. considerou Stephen Innes, analista da empresa especializada no mercado de ações Axicorp. Para o especialista, o pânico provocado pelo surto de Covid-19 está a causar um “completo pandemónio”.“A guerra de preços do petróleo na Arábia Saudita e o medo do novo coronavírus na Europa provocaram”, considerou Innes, constatando que os investidores já começaram a acumular ativos em refúgios fiscais.Na Ásia, "o iene subiu (...), os investidores estão a correr para valores-refúgio, à medida que os casos do Covid-19 se aceleram na Europa e na Arábia Saudita começa uma guerra de preços do petróleo", comentou.Já nos Estados Unidos,, uma vez que os casos de infeção pelo novo coronavírus nesse país continuam a aumentar.

Segundo o Bank of America, um dos maiores bancos norte-americanos, cerca de nove biliões de dólares foram varridos das ações globais em apenas nove dias.

Na China, a segunda maior economia do mundo, as exportações caíram em 17 por cento entre janeiro e fevereiro, em comparação com o ano anterior. As importações diminuíram em quatro por cento. O Governo chinês já reconheceu que as quebras se devem ao novo coronavírus., explicou Louis Kuijs, especialista em economia asiática. Mesmo que a economia chinesa passe a mostrar melhorias, os produtores desse país deverão continuar a sentir uma queda na procura internacional.

c/ agências