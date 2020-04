Covid-19: Apoios pagos até final do mês custam 150 milhões de euros

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

A Segurança Social vai pagar 150 milhões de euros este mês pelas medidas criadas pelo Governo para responder à crise causada pela pandemia covid-19. A afirmação foi feita esta tarde pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.