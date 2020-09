Covid-19. Assessor científico alerta para risco de 200 mortes por dia no Reino Unido

Numa declaração pública transmitida na televisão, Vallance disse que o número de infeções está a duplicar cada sete dias e que, se este ritmo continuar, em meados de outubro o Reino Unido poderá ter 50 mil casos por dia.

No domingo, o Reino Unido anunciou ter registado mais 3.899 novas infeções e 18 mortes de covid-19 nas 24 horas anteriores, isto depois do sábado ter contabilizado 4.422 novos casos, o número mais alto desde maio.

"Cinquenta mil casos por dia levariam, um mês mais tarde, em novembro, a cerca de 200 mortes por dia", avisou Vallance, alertando que esta não é uma previsão de como a situação vai evoluir, mas "pretende mostrar a rapidez com que pode evoluir se a duplicação continuar"

"Já existem medidas em vigor que devem desacelerar e garantir que não entremos nesse crescimento exponencial e acabemos com os problemas que se podem prever como consequência. Mas requer rapidez, requer ação e requer [medidas] suficientes para ser capaz de reduzir [os números]", vincou.

O diretor geral de Saúde, Chris Whitty, que também interveio na declaração feita para a televisão, disse que o Governo está a tentar avaliar a melhor maneira de "controlar a propagação do vírus antes de um período de inverno muito difícil".

Whitty disse que os próximos seis meses vão ser complicados e que a mortalidade pode aumentar, não só devido a mortes diretas, mas também devido à potencial sobrecarga dos serviços de saúde públicos, que poderão resultar em mortes indiretas devido à redução de tratamentos ou diagnósticos a outros tipos de doença.

Esta foi a primeira declaração pública de Vallance e Whitty para a televisão sem a presença de um membro do Governo.

A imprensa britânica tem especulado sobre um potencial anúncio de novas medidas nos próximos dias pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Além de ter proibido ajuntamentos de mais de seis pessoas e imposto restrições adicionais em regiões do norte e centro de Inglaterra devido a surtos localizados, no domingo o governo britânico anunciou novas sanções para quem não respeitar as regras.

As pessoas que testem positivo ou apresentem sintomas de coronavírus devem auto-isolar-se durante 14 dias, senão podem ser penalizadas com multas de mil libras (1.090 euros) até dez mil libras (11 mil euros), no caso de reincidência.

Para encorajar o cumprimento das regras, as pessoas com rendimentos baixos poderão receber uma ajuda de 500 libras (545 euros), caso não tenham a possibilidade de recorrerem ao teletrabalho no período de quarentena.

O Reino Unido é o país com o maior número de mortos na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, Índia e México.

Desde o início da pandemia de covid-19, o Reino Unido contabilizou 41.777 óbitos e 394.257 de casos de contágio confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 957.948 mortos e mais de 30,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.912 pessoas dos 68.577 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.