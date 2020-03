Covid-19. Augusto Santos Silva contacta todos os estudantes Erasmus portugueses

O ministro acrescentou que são esperados hoje em Lisboa 140 portugueses provenientes da Polónia.

"No caso da Polónia foi possível montar uma operação com as autoridades locais e foi possível fazer sair hoje às 08:50 um voo da companhia aérea polaca LOT com 140 portugueses a bordo, entre os quais várias dezenas de estudantes Erasmus", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"Nós temos vindo a contactar todos os estudantes Erasmus portugueses. Já o fizemos para a totalidade dos estudantes em Itália e na Polónia. Alguns deles pediram apoio que tem sido dado, através, por exemplo, de viagens de regresso por via aérea ou por outra via", acrescentou referindo-se às contingências provocadas pela pandemia do novo coronavirus (Covid-19).

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda que estão a ser contactados outros estudantes que se encontram "em outros países" frisando que acredita na continuidade da mobilidade entre os países da União Europeia.

"Eu queria chamar a atenção que a decisão que, muito provavelmente, o Conselho Europeu vai tomar hoje de restringir fortemente as fronteiras da União Europeia não prejudica a mobilidade interna na União Europeia. A principal preocupação, tal como a Comissão explicou ontem [segunda-feira] é salvaguardar a mobilidade do Mercado Único. Isto é, a circulação de pessoas e bens", sublinhou.

Nesse sentido, Portugal, disse Santos Silva, dispõem de várias possibilidades de facilitar o regresso das pessoas (incluindo os estudantes) se o entenderem e quando o entenderem.

"Alguns desses estudantes têm comunicado que já estão com algumas dificuldades financeiras e o que nós estamos a fazer, nesses casos, é procurar contactar as respetivas universidades portuguesas, de origem, para que possa haver uma resposta social nesses casos", disse Augusto Santos Silva.