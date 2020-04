Covid-19: Bloco diz que acordo no Eurogrupo não responde a necessidade de Portugal

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O Bloco de Esquerda considerou que o acordo alcançado no Eurogrupo para a criação de um fundo de recuperação após a crise gerada pela covid-19 reflete "o consenso franco-alemão" e não responde a necessidades como a de Portugal.