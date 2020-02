Covid-19. Bolsas asiáticas registam fortes quedas e reforçam impacto negativo global

A bolsa de Tóquio começou por cair mais de 3% e Xangai, Hong Kong e Seul caíram mais de 2%. Os preços do petróleo caíram ainda mais com as expetativas de quebra na procura por parte da atividade industrial.

Os investidores, confiantes de que a doença que surgiu na China estaria a ficar sob controlo, foram `surpreendidos` por surtos em Itália, Coreia do Sul e Irã. Agora, temem que o vírus se esteja a transformar numa ameaça global que pode prejudicar o comércio e a indústria.

Em Wall Street, o índice S&P 500 de referência caiu 12% em relação à máxima histórica alcançada há uma semana.

Uma lista crescente de grandes empresas está emitir alertas sobre os resultados e a indicar que o encerramento de fábricas na China está a interromper as cadeias de fornecimento, para além de sublinharem que a proibição de viagens e outras medidas preventivas também estão a prejudicar o consumo chinês.

O Nikkei 225 de Tóquio caiu para 26.157,36, enquanto o Shanghai Composite Exchange perdeu 2,9%, para 2.904,92. O Hang Seng de Hong Kong perdeu 2,3%, para 26.157,36.

O Kospi em Seul caiu 2,2%, para 2.007,89, e o S & P-ASX 200 de Sydney caiu 2,3%, para 6.502,6. Os mercados da Nova Zelândia e do Sudeste Asiático também recuaram.