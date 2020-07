Covid-19: CCP diz que novos apoios às empresas são inadequados ao nível da retoma

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) considerou hoje que as medidas do Governo de apoio às empresas que vão suceder ao 'lay-off' simplificado são "frouxas" e inadequadas ao nível da retoma existente.