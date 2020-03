Covid-19. CGTP fala em desequilíbrio entre empresas e famílias

A CGTP diz que o Governo deveria ter proibido os despedimentos e entende que há um desequilíbrio entre as medidas de apoio às empresas e as medidas de proteção às famílias. A Confederação Empresarial de Portugal diz que só será possível salvar emprego salvando as empresas.