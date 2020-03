Covid-19. Confederação do Turismo considera "insuficiente" financiamento de 100 milhões

Francisco Calheiros lembrou a "incerteza" quanto à "crise instalada" e apelou à calma.



Não indicando números concreto relativos à situação do setor do turismo em Portugal, admitiu que o cenário piorou na última semana com cancelamentos de viagens, especialmente no que diz respeito a grupos.



Sobre a linha de financiamento apresentada pelo Governo na semana passada de 100 milhões de euros para ajudar as empresas afetadas pelo impacto da propagação do novo coronavírus, Francisco Calheiros disse que prefere esperar pelas medidas que o Governo vai apresentar aos parceiros.



Mas, embora considere que pode "atenuar" os efeitos na economia, adiantou que "a linha é manifestamente insuficiente, 100 milhões não chegam".