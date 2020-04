Covid-19. Confederação pede 5.500 ME a fundo perdido para salvar microempresas

Declarações proferidas pelo presidente da CPPME, Jorge Pisco, à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.Entre as propostas, já remetidas ao Governo, Jorge Pisco referiu a "criação de um fundo de tesouraria a fundo perdido apoiado pelo Orçamento de Estado para as microempresas" no valor de "5.500 milhões de euros".Segundo Jorge Pisco, as medidas aprovadas até agora, como as linhas de crédito ou o 'lay-off' simplificado, "não estão a chegar às micro e pequenas empresas nem à maioria dos sócios-gerentes."Exigimos medidas urgentes e que se coadunem com o momento presente", sublinhou Jorge Pisco, acrescentando que, com as medidas atuais, "as empresas não vão conseguir voltar a abrir".