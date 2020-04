Covid-19. Costa anuncia redução do IVA para máscaras e gel como propôs o PSD

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo irá aprovar uma redução da taxa do IVA para máscaras e gel desinfetante, tal como tinha sido proposto pelo líder do PSD, Rui Rio, na semana passada.