Covid-19. Diretor da Wells Fargo anuncia mudanças internas

“Estamos a colocar um grupo de pessoas encarregue desse tipo de questões”, referiu o diretor aos membros do Comité de Serviços Financeiros da Câmara Democrática.Desde que assumiu o cargo de presidente da empresa, no final do ano de 2019, que Scharf procedeu à reforma das linhas de negócios do banco. Tem também acompanhado a evolução dos efeitos do surto do novo coronavírus pelo mundo.Na semana passada, a presidente do comité de Serviços Financeiros da Câmara Democrática Maxine Waters disse que apesar de já ter estado em contacto com o diretor da empresa ainda não tinha conhecimento desta mudança interna.A presidente e outros membros do comité são responsáveis pela supervisão das empresas financeiras e os seus reguladores, pelo que Scharf será questionado sobre o ponto de situação em que se encontra o sistema bancário, num momento em que se assiste à queda da maior parte dos valores nas bolsas de todo o mundo.

De acordo com os analistas, as ações da empresa foram bastante afetadas após ocorrer a segunda-feira negra na Bolsa de Wall Street - um dos efeitos provocados pelo coronavírus.







“Entendemos as inúmeras preocupações sentidas pelos clientes e funcionários sobre o coronavírus”, salientou o Diretor da Wells Fargo.Quando Scharf assumiu a presidência da empresa em 2019, ele herdou uma multinacional que se encontrava sob investigação federal.Segundo o relato de fontes próximas da Reuters, após chegar à direção do banco Scharf focou-se em resolver os problemas financeiros, cortando reuniões desnecessárias e concentrando-se na prestação de contas.O banco também anunciou que iria implementar outras medidas como o aumento do salário mínimo para os seus funcionários, a criação de novas contas bancárias que limitem taxas de cheque e créditos.