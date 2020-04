Covid-19. Duplicidade de posições de Costa e Centeno sobre UE fragiliza Portugal, considera BE

A coordenadora do BE, Catarina Martins, criticou esta tarde as posições diferentes sobre a resposta europeia à crise do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro das Finanças, Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo, considerando que esta duplicidade fragiliza Portugal.