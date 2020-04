Covid-19. Economia espanhola afunda-se 5,2% no primeiro trimestre

As razões deste tombo no PIB espanhol estão na queda do consumo das famílias (7,5%), do investimento das empresas (3,5%) e da habitação (9,6%), bem como no colapso das exportações e importações (8,4% em ambos os casos).





O impacto da Covid-19 no emprego é maior nas horas de trabalho, que diminuíram 5 % em comparação com o trimestre anterior. Postos de trabalho a tempo inteiro diminuíram 1,9 %.





A quebra trimestral mais forte anunciada até hoje pelo Instituto Nacional de Estatística aconteceu na crise financeira, quando o PIB espanhol afundou 2,6% no primeiro trimestre de 2009. A queda sentida no primeiro trimestre deste ano (5,2%) duplicou a registada há 11 anos.

A “Grande Reclusão”, como lhe chama o jornal El País, provocou uma queda no Produto Interno Bruto comparável aos períodos de guerra, utilizando os cálculos de historiadores especializados.







A estimativa do Banco de Espanha era de que a covid-19 provocasse uma queda do PIB no primeiro trimestre do ano de 4,7%. Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia.

A queda na economia atingiu o primeiro trimestre, apesar de, na prática, apenas ter havido duas semanas de confinamento no final de março e apesar de janeiro e fevereiro terem sido meses bons do ponto de vista económico. O segundo trimestre será, com grande probabilidade, pior do que o primeiro.

O conjunto do ano deverá depender de como vai correr a retoma da atividade económica.







A incerteza é marcante. De tal forma, que as previsões do Banco de Espanha têm um intervalo pouco habitual: estima-se uma queda do PIB entre 6,6% e 13,6%, uma queda sem qualquer precedente.





A comparação com outros períodos difíceis na história é clara. Entre 2008 e 2013, anos de crise, perderam-se 9,5 pontos percentuais de PIB. Ou seja, a covid-19 poderia fazer evaporar em apenas um ano toda a produção e riqueza que se perderam em seis anos de Grande Recessão, refere o El Pais.







Apenas se mantêm as atividades financeiras e seguros, que crescem 1%, e a Administração Pública, Saúde e Educação, que aumentam 0,8%.





Também hoje a França anunciou que o PIB encolheu 5,8% no primeiro trimestre , face aos três meses anteriores, o que de acordo com o Financial Times representa a contração mais forte desde que o instituto de estatísticas francês Insee começou a recolher estes dados em 1949.





"A evolução negativa do PIB está sobretudo relacionada com o encerramento das atividades não essenciais no âmbito das medidas de ‘lockdown’ adotadas a meados de março", refere o Insee.