Covid-19. Empresas de media com futuro em risco

São algumas das principais conclusões de um relatório publicado hoje pelo OberCom - o Observatório da Comunicação, que investiga o actual estado do jornalismo em Portugal.



É hoje divulgado ao público, este relatório do Observatório da Comunicação, que identifica algumas fragilidades económicas do sector da comunicação social, precisamente numa altura em que o Presidente da República decidiu receber no Palácio de Belém vários responsáveis do sector dos media.



Marcelo Rebelo de Sousa renovou o apelo ao Governo, para que disponibilize mais apoios financeiros ao jornalismo, de forma transparente e não discriminatória.