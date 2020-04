Covid-19. Espanha vai propor fundo europeu de 1,5 biliões de euros com dívida perpétua

Em linha com as ideias defendidas por outros países fortemente afetados pela pandemia, como Itália e França, e tendo em consideração que Angela Merkel insiste em não aceitar qualquer tipo de coronabonds - solução comum para a dívida europeia -,O país vizinho vai propor, na videoconferência que irá realizar-se na quinta-feira entre Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e os líderes europeus, um grande fundo que possa ser vinculado ao orçamento da UE. Esta solução não implicaria modificações legais que originassem votações no Parlamento alemão, pelo que a chanceler Angela Merkel poderá aceitar a proposta.

Esta dívida perpétua implica que apenas seriam pagos os juros, sendo que Espanha sugere que parte desses juros possa ser paga com eventuais impostos a nível europeu, nomeadamente um imposto sobre as emissões de CO2.

O chamado Fundo de Recuperação que vai ser sugerido por Espanha, e que já circula por Bruxelas, não se concentra na crise imediata que cada país está a assumir com os seus próprios recursos e que está a originar endividamentos a preços razoáveis graças aos apoios do Banco Central Europeu.Em vez disso,, evitando o previsível endividamento massivo de algumas nações.De acordo com o. O valor dessas transferências seria determinado de acordo com o nível a que cada país foi afetado pelo novo coronavírus, considerando critérios como a percentagem de população afetada, a caída do Produto Interno Bruto (PIB) ou o aumento do desemprego.

Espanha quer financiamento a 1 de janeiro

Até ao momento, todas as medidas de apoio previstas pelo Eurogrupo (meio bilião de euros em resgates do Mecanismo Europeu de Estabilidade, garantias do Banco Europeu de Investimento e apoios para ajudar a salvaguardar postos de trabalho) baseiam-se em empréstimos reembolsáveis pelos Estados e que têm como objetivo fornecer liquidez no período inicial pós-crise pandémica, pelo que não possuem um real impacto na recuperação económica a longo prazo.É por essa razão que Espanha defende, segundo o, que o grau de ambição deve ser aumentado e que devem ser propostos a Bruxelas valores concretos.Já o pacote de apoios acordado pelo Eurogrupo deverá manter-se e ter início a 1 de junho deste ano, sugere o país vizinho.O documento de três páginas refere queA proposta espanhola alerta ainda contra o risco das atuais propostas, defendendo que o relaxamento das regras aprovado pela Comissão Europeia para dar resposta à crise de Covid-19 favorece os países com maior margem fiscal, como a Alemanha ou a Holanda. “É crucial evitar que isto leve a uma UE mais desigual e que o mercado interno seja enfraquecido”, lê-se no documento.