Covid-19. Eurogrupo considera flexibilidade orçamental para atenuar impacto económico

Na reunião por teleconferência desta quarta-feira, alargada aos ministros das Finanças dos países fora da área do euro, foi feito o ponto da situação relativamente aos últimos desenvolvimentos do surto de Covid-19 e avaliado o eventual impacto económico nos países afetados da zona euro.Embora ainda não se conheça o verdadeiro impacto económico, o presidente do Eurogrupo garantiu que estão assegurados "todos os esforços para enfrentar o impacto deste vírus", principalmente nos países mais afetados."Estamos a seguir a situação com muita atenção e deixem-me assegurar-vos que não vamos poupar esforços para conter a doença, apoiar os serviços de saúde e os sistemas de proteção civil na assistência à população nas áreas mais afetadas, e para proteger as nossas economias de danos suplementares", declarou Mário Centeno.Considerando que "este surto está a ter um impacto negativo na economia global, embora a extensão e duração do problema sejam ainda incertos nesta fase", Mário Centeno afirmou que, "dado o potencial impacto no crescimento, incluindo perturbações nas cadeias de fornecimento", os Estados membros vão coordenar as suas respostas e preparar-se para "recorrer a todas as ferramentas políticas apropriadas para garantir um crescimento sólido e sustentável".

Ações temporárias para enfrentar o surto

Certo é que alguns dos Estados membros têm sofrido "com este impacto", por isso, o Eurogrupo afirmou estar preparado "para tomar mais ações políticas" para que o crescimento económico não seja prejudicado."Isso inclui medidas orçamentais, quando apropriadas, uma vez que podem ser necessárias para apoiar o crescimento", afirmou o presidente do Eurogrupo.O ministro das Finanças português garantiu que, caso seja necessário, alguns países podem ter "alguma flexibilidade nas metas que estavam estabelecidas".Isto é, segundo o quadro legal de regras orçamentais que prevê flexibilidade no caso de "eventos extraordinários fora do controlo dos governos", o presidente do Eurogrupo esclareceu que "nas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, esta cláusula permite um desvio temporário do caminho de ajustamento, ainda que preservando a sustentabilidade orçamental".Mas Centeno frisou ainda que "esta cláusula pode ser utilizada na medida necessária, desde que seja demonstrado que a despesa adicional está relacionada com o evento extraordinário e é apenas de natureza temporária".Na reunião do Eurogrupo prevista para o próximo dia 16 de março, prevê-se uma discussão e uma reavaliação da situação, de forma a estudar eventuais novas medidas, "proporcionais aos riscos, à medida que estes se revelarem".

Estas medidas "de políticas orçamentais, financeiras e estruturais", embora temporárias, "são importantes para salvaguardar o bem-estar dos nossos cidadãos e atenuar os efeitos negativos do coronavírus no crescimento".



Excedente orçamental não é preocupação

Após a reunião do Eurogrupo por teleconferência, Mário Centeno dirigiu-se aos jornalistas e garantiu que Portugal tem meios para reagir ao impacto económico do novo coronavírus sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas, afirmando ainda que o excedente orçamental "não é uma preocupação".



Para o ministro das Finanças "ainda é cedo para fazer contas" e perceber qual o impacto do vírus na economia portuguesa, mas o trajeto de consolidação das contas públicas "é uma realidade" que dá ao país "capacidade para reagir" sem comprometer "a sustentabilidade das finanças públicas".



Mas, à semelhança do que foi proposto pelo Eurogrupo para os países afetados, também serão tomadas medidas e redefinidas políticas caso seja necessário.



Quanto ao excedente orçamental Mário Centeno garante que "não é uma preocupação neste momento" e que Portugal tem "os meios para responder".



O ministro das Finanças lembrou ainda que a economia portuguesa "teve um comportamento muito superior ao da área do euro no final de 2019" e que esse ritmo "manteve-se ao longo dos primeiros dois meses do ano", com a receita fiscal e da Segurança Social a manterem "taxas de crescimento robustas", mesmo com a progressão do surto do novo coronavírus.



Após a reunião do Eurogrupo por teleconferência, Mário Centeno dirigiu-se aos jornalistas e garantiu que Portugal tem meios para reagir ao impacto económico do novo coronavírus sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas, afirmando ainda que o excedente orçamental "não é uma preocupação".Para o ministro das Finanças "ainda é cedo para fazer contas" e perceber qual o impacto do vírus na economia portuguesa, mas o trajeto de consolidação das contas públicas "é uma realidade" que dá ao país "capacidade para reagir" sem comprometer "a sustentabilidade das finanças públicas".Mas, à semelhança do que foi proposto pelo Eurogrupo para os países afetados, também serão tomadas medidas e redefinidas políticas caso seja necessário.Quanto ao excedente orçamental Mário Centeno garante que "não é uma preocupação neste momento" e que Portugal tem "os meios para responder".O ministro das Finanças lembrou ainda que a economia portuguesa "teve um comportamento muito superior ao da área do euro no final de 2019" e que esse ritmo "manteve-se ao longo dos primeiros dois meses do ano", com a receita fiscal e da Segurança Social a manterem "taxas de crescimento robustas", mesmo com a progressão do surto do novo coronavírus.