Covid-19 França. Mais de dois milhões de trabalhadores do setor do Turismo em "lay-off"

Há mais de dois milhões de trabalhadores do setor do turismo em "lay-off" em França. As associações do setor acreditam que daqui a uma semana, quando começar o fim do isolamento social, 25% dos estabelecimentos não vão abrir. A correspondente da RTP em França foi a Montmartre, o bairro mais visitado e boémio de Paris, e constatou a mudança e até algum desespero entre artistas, comerciantes e moradores.