Covid-19. IVA das máscaras desce a partir de hoje

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição aplaude esta mudança e garante que os super e hipermercados vão atualizar o preço destes materiais.O director-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, diz à Antena 1 que as grandes superfícies não estão a tentar lucrar com a venda de máscaras.As máscaras têm desaparecido das prateleiras dos super e hipermercados.Só no passado fim de semana, foram vendidos 3 milhões de equipamentos de proteção individual.O diretor geral da APED assume a falta de produto em várias lojas, mas garante que o problema está a ser resolvido.A entrada progressiva de mais empresas portuguesas no mercado, com entregas de máscaras previstas para as próximas semanas, deverá aumentar os stocks dos híper e supermercados.