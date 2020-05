Covid-19. Lusa está a negociar moratórias de três meses com clientes

Nicolau Santos falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, que está hoje a ouvir os líderes dos principais grupos de comunicação social, audiências que continuam na terça-feira à tarde, sobre o impacto da pandemia de covid-19 nos media."Estamos neste momento numa situação em que temos clientes da comunicação social com dificuldades, estamos a negociar moratórias por três meses -- maio, junho e julho --, portanto, durante três meses, esses clientes não pagarão", prosseguiu.O pagamento à Lusa ocorrerá "nos meses a seguir", disse.O responsável salientou que "há casos mais problemáticos" e há outros que "serão passíveis de recuperação ao longo do ano".





"Penso que há neste quadro duas responsabilidades, uma delas tem a ver seguramente com o Estado, porque um jornalismo forte, independente, rigoroso, é um pilar fundamental da democracia, mas também penso que o setor privado tem alguma responsabilidade nesta matéria", prosseguiu.