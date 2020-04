Covid-19. Número de desempregados aumenta quase 9% em março

O total de desempregados registados em Portugal em março, mês em que Portugal entrou em estado de emergência por causa da pandemia de covid-19, "foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (mais 9.985) e também face ao mês anterior (mais 28.199)", refere o IEFP, em informação disponibilizada no seu `site`.



"Para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2019, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", acrescenta.



Atividade económica com "forte redução"



Esta segunda-feira, o INE revelou também que a atividade económica em Portugal registou uma "forte redução" em março, com os indicadores de clima económico e de confiança dos consumidores a atingirem mínimos desde dezembro de 2014 e fevereiro de 2016, respetivamente, divulgou hoje o INE.



Segundo a Síntese Económica de Conjuntura de março do Instituto Nacional de Estatística (INE), "o indicador de clima económico registou de fevereiro para março a maior redução da série, atingindo o valor mínimo desde dezembro de 2014" e o indicador de confiança dos consumidores "registou uma redução significativa face ao mês anterior, a maior desde setembro de 2012 e atingindo o valor mínimo desde fevereiro de 2016".



"Esta evolução deveu-se sobretudo às expetativas relativas à evolução da situação económica do país, que registaram o valor mínimo desde dezembro de 2013" na sequência da crise gerada pela pandemia de covid-19, refere.