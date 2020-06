Covid-19. PCP sem "ilusões em relação à eficácia do Programa de Estabilização"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O líder do PCP admitiu domingo que não tem ilusões quanto à eficácia no "curto prazo" para do plano do Governo para responder à crise causada pela pandemia da covid-19, atacou "insuficiências", mas registou "aproximações" dos socialistas.