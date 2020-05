Covid-19. Pedidos de 9,3 mil ME ultrapassam valores disponíveis nas linhas de crédito, revela CIP

António Saraiva, que lidera a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), adiantou, em conferência de imprensa, que "os pedidos extravasam o que está lançado e que por isso "é necessário que o Governo reforce ou lance outra linha".O responsável, que apresentou os resultados de um inquérito, realizado no âmbito do "Projeto Sinais Vitais", desenvolvido pela CIP, em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE, deu conta de que, dos pedidos efetuados pelas empresas que responderam a esse inquérito, apenas 3% já recebeu o financiamento.Há uma "enorme burocracia" que leva a que a CIP tenha contabilizado que, das 43.830 candidaturas apresentadas globalmente, estavam aprovadas 16.708 e contratadas 505 até quinta-feira passada, referiu.

Por isso, António Saraiva pediu um "Simplex Covid" para agilizar o recebimento destas verbas.