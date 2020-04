Covid-19. Personalidades alertam para risco de segunda vaga de infeções e sugerem medidas que obrigam a "coragem para agir"

São 167 pessoas que assinam esta carta enviada às mais altas instâncias do país . Há médicos, enfermeiros, uma bastonária, o presidente da CIP ao lado do secretário-geral da UGT. Há empresários, administradores, economistas, músicos ou políticos.





Pessoas que comungam da ideia de que Presidência da República, Parlamento e Governo foram fundamentais para que”, reconhecendo que as medidas do estado de emergência “está a atingir os efeitos esperados” de abrandamento da epidemia.“Não podemos, no entanto, deixar de notar que Portugal ainda não ganhou esta primeira batalha”, refere o documento, referindo desafios de necessidade adicionais do SNS ou o facto de pessoas estarem a evitar as urgências em casos de outras patologias.

“Não é possível suspender atividade económica até que não exista qualquer risco de contágio”

“Recusamos o debate dualista entre economia e saúde pública que em nada contribui para a tranquilidade da população. Mais do que dados economicistas preocupa-nos a sobrevivência de um modelo de sociedade que tanto nos custou a conquistar”, refere o documento.





“Acreditamos que não é possível suspender a atividade económica até que não exista qualquer risco de contágio. O nosso modelo de sociedade não suportaria uma espera tão prolongada. Mas também consideramos que seria uma atrevida inconsciência retomar a atividade sem adotar cuidados adicionais que garantam que não teremos um ressurgimento a curto e médio prazo”, consideram.







No entanto, consideram ser “desejável” que quando houver garantias de saúde pública, o estado de emergência venha a ser levantado gradualmente com a mitigação da epidemia.

Medidas que exigem “coragem para agir”

A abordagem da retirada gradualmente as medidas restritivas (phase-out do lockdown), exige medidas de contenção adicionais para evitar novos surtos e novos lockdowns de tempo a tempo. “Estas medidas deverão ser desenhadas e apresentadas a todos os portugueses desde já", alertam.“É notório para todos que as empresas, a economia e a sociedade não aguentam uma nova vaga de infeções COVID-19. Acreditamos que Sua Excelência,, na defesa da saúde e do bem-estar de todos os portugueses”, dizem os subscritores.Por isso, colocam a ênfase na necessidade de delinear já novas medidas, considerando que estas devemSão medidas excecionais e temporárias, mas essenciais para cuidar da vida dos portugueses, sobretudo quando enfrentamos um período excecional da nossa história”, dizem.São alternativas a períodos de encerramento ou “lockdown”, que representam um “modelo cego e com impactos sem retorno na economia”.Defendem modelos como Japão, Singapura e Coreia do Sul, que têm implementado “medidas de contenção muito rigorosas” ao mesmo tempo que mantêm economia em funcionamento sem lockdown e o número de casos limitados a um pequeno número por dia.

Por isso, defendem as seguintes medidas:







Uso obrigatório de máscaras. “No caso de se verificar a escassez de máscaras, as mesmas devem ser confecionadas em casa seguindo as instruções do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas e de entidades internacionais como o “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) dos EUA”;

desenvolvimento de sistemas de auto-notificação para rapidamente identificar casos suspeitos de COVID-19. Defendem uma solução tecnológica. “Para cada caso positivo, e sob a supervisão da comissão de proteção de dados, solicitação, pelas autoridades de saúde aos operadores de redes móveis, da lista dos cidadãos que terão sido potencialmente expostos a risco de contágio, nos 14 dias anteriores à realização do teste entretanto confirmado positivo. Os delegados de saúde deverão notificar (“SMS”ou contacto telefónico) cada cidadão em risco e consequentemente emitir um “certificado de isolamento profilático de 14 dias””;

diagnóstico precoce de COVID-19 testando todos os casos suspeitos num prazo máximo de 24 horas desde a manifestação dos sintomas, bem como a massificação da utilização de teste serológicos na população em geral;

isolamento obrigatório de todos os casos confirmados;

utilização de equipamento de proteção individual que confere proteção máxima para todos os profissionais de Saúde, seja em zona COVID-19 seja em zona não-COVID-19, para evitar contágio de profissionais por doentes COVID-19 que não se enquadrem na definição de caso suspeito em vigor;

capacitação de profissionais de saúde e de grupos específicos (em escolas/empresas/comunidade) para identificação precoce de casos suspeitos de COVID-19 na comunidade, e reporte às entidades de saúde competentes;

disponibilização de solução de base alcoólica em locais públicos com dispensador “contactless”;

manutenção de todas as medidas de distanciamento social “que não tenham impacto económico”, tais como o regime de teletrabalho;

ponderação individual do“phase-out”de cada medida de “lock-down”;

criar estrutura de Laboratórios e Médicos sentinela para identificação de transmissão do vírus SARS-CoV-2;

A decisão de abertura, consubstanciada, em qualquer circunstância, num plano integrado a desenvolver e que passará por efetivar novos investimentos no SNS, reforçar a economia, potenciar o nosso tecido produtivo nacional, salvaguardar o nosso sistema de ensino, garantir a segurança interna, para além das medidas de contenção da epidemia que a cada momento se considerem necessárias;

O documento apresenta estas medidas como uma lista não exaustiva, apenas um sinalizar da preocupação.

“Acreditamos que Portugal precisa de, tão rápido quanto possível, reinventar e ajustar rotinas tendentes ao regresso a uma certa normalidade reinventada e, com isto, a nossa economia iniciar uma recuperação acelerada”, referem os promotores da missiva.





“Este processo irá restabelecer a confiança e o regresso à atividade normal do SNS para outras patologias não COVID-19”, argumentam os subscritores.