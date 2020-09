Covid-19. Portugal apoia Moçambique com 250 mil euros

Augusto Santos Silva anunciou a ajuda falando através de um vídeo gravado e transmitido durante a cerimónia simbólica de entrega do apoio, que decorreu hoje, em Maputo, nas instalações do Ministério da Saúde de Moçambique.

"É mais um sinal do nosso empenhamento no apoio aos nossos irmãos moçambicanos neste esforço que tem o objetivo comum de derrotar a pandemia", declarou o governante português.

Augusto Santos Silva avançou que a ajuda enquadra-se no Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia covid-19 entre Portugal e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Por seu turno, a embaixadora de Portugal em Moçambique, Amélia Paiva, disse na cerimónia que o referido plano está orçado em cerca de três milhões de euros e foi aprovado no dia 19 de junho.

Amélia Paiva sublinhou que o documento contempla dois eixos: a disponibilização de recursos financeiros e materiais para o combate ao novo coronavírus, formação e investigação.

O plano contempla 96 ações de formação de pessoal médico e a disponibilização de 800 mil itens de material médico e proteção individual.

"Temos de trabalhar em conjunto para ultrapassar este difícil momento. Portugal está e estará com Moçambique neste desafio comum", frisou Amélia Paiva.

No âmbito da luta contra a covid-19, prosseguiu, o Governo português já desembolsou 130 mil euros através da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 30 mil euros por via do Programa Alimentar Mundial (PAM) destinados a atividades de nutrição e adaptação de programas de alimentação escolar que cessaram com o encerramento das escolas moçambicanas devido a covid-19.

No mesmo sentido, Portugal já tinha antecipado o desembolso de 250 mil euros para o Fundo de Apoio ao Setor de Educação (FASE), disse Amélia Paiva.

Por seu turno, o ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, considerou oportuna a ajuda financeira anunciada hoje para a província de Nampula, assinalando que este ponto do país é um dos mais atingidos pela pandemia da covid-19.

"Esta doação não só vem a tempo para dar resposta aos desafios naquela província como é a demonstração da solidariedade de Portugal para com Moçambique", frisou Armindo Tiago.

O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou hoje mais 117 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total acumulado para 4.764 casos, de acordo com o boletim diário sobre a pandemia.

O total de mortes (28) mantém-se inalterado e houve mais 48 recuperados, elevando o total de casos que ultrapassaram a infeção para 2.763, ou seja, 58% do registo acumulado.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 898.503 mortos e infetou mais de 27,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.