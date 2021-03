Covid-19. Portugal saiu oficialmente da lista vermelha do Reino Unido

Foto: RTP

Isto significa que quem viajar para território britânico, já não terá de cumprir um período de quarentena. No entanto, do lado de cá, o governo português mantem suspensas até ao final do mês as ligações aéreas ao Reino Unido, com excepção para voos de repatriamento ou de natureza humanitária.