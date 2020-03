Covid-19: Portugal tem meios para reagir, excedente orçamental não é preocupação, diz Centeno

Mário Centeno falava aos jornalistas no Ministério das Finanças, após uma reunião por teleconferência do Eurogrupo, ao qual preside, sobre o surto de Covid-19. A reunião incluiu ainda Estados europeus não-membros da organização.O ministro considerou que "ainda é cedo para fazer contas" ao impacto na economia portuguesa relacionado com o surto de Covid-19 e sublinhou que o trajeto de consolidação das contas públicas "é uma realidade" que permite a Portugal "ter capacidade para reagir" a situações imprevistas "sem comprometer de maneira nenhuma a sustentabilidade das finanças públicas".Porém, Centeno disse que Portugal não hesitará em definir políticas se tal for necessário.Questionado sobre se o excedente orçamental poderá estar em causa, o ministro respondeu: "Não é uma preocupação neste momento do ministro das Finanças nem do Governo, nós estamos certos que temos os meios para responder".Mário Centeno sublinhou que a economia portuguesa "teve um comportamento muito superior ao da área do euro no final de 2019" e que esse ritmo "manteve-se ao longo dos primeiros dois meses do ano", com a receita fiscal e da Segurança Social a manterem "taxas de crescimento robustas".O presidente do Eurogrupo disse ainda que os ministros das Finanças da zona euro estão preparados para tomar todas as medidas necessárias para atenuar o impacto negativo do surto de Covid-19, incluindo uma flexibilização das regras orçamentais.