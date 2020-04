Covid-19. Queda do PIB é de 6,5% por cada 30 dias úteis com economia parada

"As estimativas que existem e apresentaremos brevemente números nesse sentido estão enquadradas em factos que vão desde 6,5% do PIB anual por cada 30 dias úteis em que a economia esteja, como ela está hoje em Portugal", referiu o ministro em entrevista à TVI.O ministro avisou que este impacto dos 30 dias úteis no PIB (Produto Interno Bruto) "não é linear" e vai-se deteriorando à medida que o tempo passa.

"Não basta multiplicar por frações de 30 dias, porque o processo vai-se deteriorando", precisou, assinalando a necessidade de ter de ser dada uma "resposta urgente e rápida à economia" assim como se está "agora a dar à saúde".







Questionado sobre se a queda do PIB poderá este ano atingir os dois dígitos, devido ao travão à atividade económica imposto pelo surto de covid-19, o ministro das Finanças admite que no conjunto do ano poderá não se atingir valores dessa magnitude, mas avisou que a queda homóloga no segundo trimestre será "com certeza de quatro a cinco vezes o máximo que alguma vez o PIB caiu num trimestre".