Covid-19. Rolls-Royce vai cortar nove mil postos de trabalho

“Propomos uma enorme reorganização do nosso negócio para nos adaptarmos ao nível de procura que estamos a receber dos nossos clientes”, explicou a empresa em comunicado. “Como resultado,”.De acordo com a Rolls-Royce, as principais mudanças vão acontecer na área do negócio aeroespacial que está concentrado no Reino Unido e que produz os motores dos aviões da Boeing e da Airbus.“Não sabemos ainda exatamente onde vão ocorrer estas perdas de empregos porque temos de consultar as comissões de trabalhadores, mas é razoável dizer que, no nosso negócio aeroespacial,”, afirmou à BBC o diretor-geral da empresa, Warren East.

A Rolls-Royce acredita que serão necessários vários anos para que o comércio aeroespacial volte aos níveis de há alguns meses, antes da crise pandémica da Covid-19.

“Esta não é uma crise criada por nós. Mas é a crise que enfrentamos e com a qual temos de lidar”, sublinhou East.Para além dos despedimentos, a empresa anunciou que irá reduzir os custos em áreas como fábricas e propriedades, esperando conseguir economizar milhões de libras.

“Oportunismo vergonhoso”

O sindicato britânico e irlandês Unite the Union classificou a decisão da Rolls-Royce de“O sindicato e os contribuintes do Reino Unido merecem uma abordagem mais responsável perante uma emergência nacional. Apelamos à Rolls-Royce que dê um passo atrás e trabalhe connosco numa melhor forma de sair desta crise”, pediu o Unite the Union em declarações à BBC.O setor da aviação enfrenta uma mais maiores crises da história. Devido à crise pandémica,, pelo que se prevê que as receitas vindas de passageiros sejam reduzidas a metade este ano.Algumas das principais companhias, como a alemã Lufthansa ou a britânica British Airways, alertaram que a procura por voos internacionais pode não recuperar totalmente durante vários anos.As fabricantes de aeronaves Airbus e Boeing já anunciaram cortes profundos na produção e nos empregos, uma vez que as companhias aéreas deixaram de comprar aviões. No caso da Boeing, as encomendas caíram em abril para os níveis mais baixos em 11 anos.