Covid-19. RTP afasta cenário de ajudas financeiras adicionais

O gestor reuniu-se hoje com o Presidente da República, no âmbito de uma ronda de audiências que Marcelo Rebelo de Sousa está a ter esta tarde com os líderes dos principais grupos de comunicação social, no âmbito do impacto da pandemia de covid-19 no setor."Não se colocam temas de ajudas financeiras adicionais para o grupo RTP", afirmou Gonçalo Reis, no final da audiência, quando questionado pelos jornalistas sobre o tema."O que está em marcha, e muito bem, são os pacotes de estímulo ao setor da comunicação social, nomeadamente à imprensa, com critérios e com transparência, e a RTP não participa, não deve beneficiar desses estímulos", acrescentou o gestor, aludindo à compra antecipada pelo Estado de publicidade institucional, no montante de 15 milhões de euros.Sobre a integração de precários, referiu que a RTP, "nos últimos 18 meses integrou 180" pessoas, um "número muito significativo, cumprindo todas as regras".Estas audiências acontecem depois de, na véspera do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido o Sindicato dos Jornalistas e associações representativas do setor, que traçaram o quadro do estado atual da crise da comunicação social.