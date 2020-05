Covid-19. Ryanair quer começar a voar a partir de 1 de julho

A Ryanair quer retomar 40 por cento dos voos no dia 1 de Julho. A companhia aérea só fica à espera do levantamento das restrições nos voos dentro da União Europeia, e da aplicação de medidas eficazes de Saúde Pública nos aeroportos.