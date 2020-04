Covid-19. Sessenta milhões de europeus podem sofrer demissões ou cortes salariais

a taxa de desemprego na União Europeia pode subir de cerca de seis por cento para mais de 11 por cento e permanecer elevada durante anos, caso a doença não seja controlada em breve.



A consultora prevê que um em cada quatro postos de trabalho na UE e no Reino Unido estejam em risco de sofrer reduções de horário, cortes salariais, licenças temporárias ou despedimentos.



As únicas profissões consideradas de “baixo risco” e que deverão estar seguras são aquelas em que não existe contacto direto com outros, como é o caso de contabilistas ou arquitetos, assim como as que prestam serviços essenciais à sociedade, caso dos polícias ou profissionais de saúde.



Já entre as profissões que a McKinsey considera de “alto risco” – e que empregam atualmente cerca de 55 milhões de pessoas em toda a Europa – estão lojistas, cozinheiros, trabalhadores da construção civil, funcionários de hotéis ou atores.



Cerca de 80 por cento dos empregos que poderão estar em perigo pertencem a trabalhadores que não frequentaram o ensino universitário, sendo que os funcionários de empresas mais pequenas estão em particular perigo.

A consultora prevê ainda que, se a Europa não conseguir conter a pandemia dentro de três meses e for forçada a manter as medidas de distanciamento social durante o Verão que se aproxima, a taxa de desemprego na UE atinja os 11,2 por cento em 2021. Se tal acontecer, uma recuperação total apenas deverá acontecer em 2024.



Perante esta perspetiva, a McKinsey aconselha os governos e as empresas a agirem rapidamente de modo a salvaguardar os postos de trabalho. O relatório sugere que, enquanto os governos devem fornecer garantias de empréstimo, aliviar a carga fiscal e garantir os salários, as empresas devem reduzir custos, separar os trabalhadores em turnos e permitir o teletrabalho sempre que possível.



Em Portugal, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) anunciou esta segunda-feira um aumento de nove por cento do desemprego em março face ao mês anterior, elevando para 343 mil o número total de desempregados no país.



