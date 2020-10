Covilhã ultrapassou 300 mil dormidas em 2019

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquele município liderado por Vítor Pereira salienta o desempenho alcançado, que coloca a Covilhã "numa posição destacada face a várias capitais de distrito como Viseu (245.061 dormidas) Guarda (87.062) e Castelo Branco (90.757).

"A performance positiva da Covilhã está bem patente nestes dois factos: apresenta mais dormidas do que o número total de dormidas registadas pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (167.931 mil) e é, a seguir a Évora, o município não localizado no litoral do país que mais turistas atrai", refere a informação.

Na análise dos dados é igualmente referido que "o principal mercado emissor de turistas é o interno, com 247.434 dormidas (+43,6 %), seguindo-se o externo, que proporcionou 54.446 dormidas, o que representa um aumento de 125% face a 2013".

De acordo com a informação, Espanha lidera a procura, do mercado externa, com 15.295 dormidas, seguindo-se o Brasil com 14.176, França com 5.936, Reino Unido com 3.463 e Israel com 2.550.

"Os proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros, ou seja, os proveitos tendo em consideração as dormidas, refeições e outros serviços prestados por estas unidades, ascenderam a 16,8 milhões de euros", acrescenta a autarquia, sublinhando a "evolução muito positiva, que coloca a Covilhã destacadamente no topo da tabela dos municípios da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela".