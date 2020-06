CP. Sindicatos dizem que apoio de 850 milhões de euros não chega

Esta verba atribuída pelo governo esta semana diz respeito às compensações financeiras a pagar pelo Estado à CP.



Curiosamente o governo colocou como prioridade o transporte ferroviário tendo em conta os objectivos da descarbonização da economia.



Uma forma também de assegurar o acesso universal, a qualidade no transporte e lutar pela coesão territorial .



A CP perdeu 20 milhões de euros por mês devido à crise do Covid e está com os cofres vazios.