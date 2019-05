CP vai cortar serviços de comboios

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O presidente da CP, Carlos Nogueira Gomes, admite que sem a contratação de mais 88 trabalhadores "será inevitável a redução da oferta e, em consequência, o não cumprimento dos níveis de serviço preconizado no contrato de serviço público".



A avaliação é partilhada pelo ministro das Infraestruturas e Habitação



Na terça-feira, no Parlamento, Pedro Nuno Santos,confirmou que dos 88 pedidos feitos pela CP, apenas 14 foram autorizados.



Para o ministro a empresa e o Estado ganham se forem feitas mais contratações e mais investimentos na CP e na EMEF. Pedro Nuno Santos assumiu que vai travar uma batalha pessoal para convencer o restante executivo.



O investimento deverá ser avultado, mas responde à radiografia feita à CP por Carlos Nogueira: "A CP tem fortes constrangimentos à sua atividade decorrentes do atraso na concretização de investimentos, da obsolescência do material e da desadequação do quatro de efetivos".



No mesmo relatório a CP prevê para este ano um crescimento do aumento de passageiros transportados, que em 2018 ultrapassaram os 126 milhões.